POL-SO: Vermisste Person gesucht

Lippstadt (ots)

Seit heute Nachmittag um 16 Uhr wird die 67-jährige Aliicija P. Lippstadt vermisst. Es ist anzunehmen, dass sich Frau P. in einer psychischen Ausnahmesituation befindet. Sie wurde das letzte Mal in Lippstadt in der Akazienstraße gesehen. Die Polizei bittet nun um Unterstützung: Wer die 67-Jährige antrifft, wird gebeten, umgehend die Notrufnummer 110 anzurufen.

Frau P. wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,58 m groß - etwas korpulent - blonde, kurze Haare - trägt weiße Schuhe

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Bild darf zur Unterstützung der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden. (rb)

