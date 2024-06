Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter PKW-Fahrer streifte nun schwer verletzten Kradfahrer

Warstein-Suttrop (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 14:55 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Kreisstraße in Höhe Hausnummer 43. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Kreisstraße aus Warstein kommend, in einer leichten Kurve machte der flüchtige weiße Kleinwagen einen Schlenker. Der entgegen kommende 57-jährige Kradfahrer aus Hiddenhausen versuchte auszuweichen, umging so einen Frontalzusammenstoß. Dennoch streifte der unbekannte PKW-Fahrer das Motorrad. Der Kradfahrer kam nach einigen Metern zum Stehen - ohne zu stürzen - verletzte sich jedoch schwer. Der Fahrer des weißen PKWs flüchtete.

Wer Hinweise zu dem flüchtigen PKW-Fahrer geben kann, wir gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02902-91000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell