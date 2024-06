Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Mühlenwerk in Wippringsen durch Brand zerstört

Möhnesee (ots)

In der Nacht von Freitag (14.06.) auf Samstag erhielten Polizei und Feuerwehr gegen 00:30 Uhr Kenntnis von einem Brandgeschehen im Mühlenbetrieb Romberg in Möhnesee-Wippringsen an der Bundesstraße 229. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits offenes Feuer in dem mehrstöckigen Gebäudekomplex sowie eine erhebliche Rauchentwicklung festzustellen. Für die äußerst aufwendigen Löscharbeiten und die Verlegung einer Schlauchleitung zur Löschwasserversorgung wurde die B 229 zwischen den Ortschaften Ruploh und Delecke voll gesperrt. Zur einsatzintensivsten Zeit waren weit über 300 Feuerwehrkräfte aus dem gesamten Kreis Soest vor Ort. Unter anderem gelang es, einen direkt angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb vor dem Übergreifen des Feuers zu bewahren. Die Bevölkerung wurde temporär vor der sehr ausgeprägten Rauchgasentwicklung mittels Warn-App informiert. Während der Einsatzmaßnahmen ist keinerlei Personenschaden entstanden. Das Gebäude wurde weitgehend zerstört und muss zur Vermeidung weiterer Gefahren zeitnah abgerissen werden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im Millionen Euro - Bereich bewegen. Als Ursache für den Brand könnte ein Lkw in Betracht kommen, der unmittelbar neben dem Gebäude abgestellt war und bei Eintreffen der Feuerwehr ebenfalls in Vollbrand stand. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an. (sn)

