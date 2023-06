Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0389 --Mit Reizgas ins Freibad--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Lüssum-Bockhorn, Am Freibad Zeit: 25.06.23, 14.20

In einem Freibad in Blumenthal gerieten am Sonntagnachmittag mehrere Jugendliche und Heranwachsende aneinander. Ein 18-Jähriger erlitt dabei durch den Einsatz von Reizgas leichte Verletzungen.

Der 18-Jährige, begleitet von Freunden, stritt sich mit mehreren Jugendlichen auf der Wiese des Bades in der Straße Am Freibad. Zwischen den Akteuren kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem einer den 18 Jahre alten Jungen mit Reizgas besprühte. Anschließend flüchtete die etwa sechsköpfige Gruppe über die Zäune. Der Heranwachsende verzichtete auf eine ärztliche Behandlung. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an, Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst 0421-362 3888 entgegen.

