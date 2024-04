Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Küchenbrand - Feuerwehr rettet Bewohner aus Brandwohnung

Meersburg (ots)

Am Samstagvormittag (6. April 2024) wurde die Freiwillige Feuerwehr Meersburg, sowie die Freiwillige Feuerwehr Daisendorf, um 11.29 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Daisendorfer Straße alarmiert. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zugang zu der Wohnung im zweiten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses und konnten dort einen Bewohner aus dem Rauch retten und dem Rettungsdienst übergeben. Da zu dem Zeitpunkt noch unklar war, wie viele Bewohner tatsächlich betroffen waren, waren auch starke sanitätsdienstliche Kräfte, bestehend aus Regelrettungsdienst und DRK Schnelleinsatzgruppen alarmiert. Der gerettete Bewohner wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph Lichtenstein, der am Feuerwehrhaus Meersburg gelandet war, in eine Klinik geflogen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand, der augenscheinlich in der Küche seinen Ausgang genommen hatte, schnell löschen. Für die Nachlöscharbeiten mussten von außen Teile des Daches und von innen Teile der Holzverkleidung entfernt werden. Diese Arbeiten zogen sich bis in den Nachmittag. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Schaden auf die nun unbewohnbare betroffene Wohnung eingegrenzt werden. Die restlichen Wohnungen im Haus bleiben bewohnbar. Bürgermeister Robert Scherer und stellvertretender Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber machten sich ein Bild der Lage vor Ort. Während der Zeit der Einsatzmaßnahmen war die Daisendorfer Straße in dem Bereich voll gesperrt. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen, wir verweisen hier auf die laufenden Ermittlungen des Polizeipräsidiums. Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren mit insgesamt 36 Einsatzkräften und 8 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und die SEG mit 25 Helfern.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Meersburg - Freiwillige Feuerwehr Daisendorf - Stellv. Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber - Kreisfeuerwehrpressesprecher - DRK- und JUH-Regelrettungsdienst - DRK-Schnelleinsatzgruppen Meersburg, Immenstaad, Uhldingen-Mühlhofen - OrgL Rettungsdienst und Ltd. Notarzt - RTH Christoph Lichtenstein - PSNV Bodenseekreis - Polizei

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V., übermittelt durch news aktuell