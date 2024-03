Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Verbandsversammlung 2024 des Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis

Owingen (ots)

In diesem Jahr hatte der Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e.V. die Veranstaltungshalle KulturO in Owingen als Tagungsgort für die Verbandsversammlung 2024 auserkoren. Am Freitag, den 22. März trafen sich die Gäste und die Delegierten der 23 Gemeinde- und 5 Werkfeuerwehren des Bodenseekreises in der westlichen Kreisgemeinde, um den Vorstand für das vergangene Jahr zu entlasten und um neue Funktionsträger zu wählen. Bereits um 17.30 Uhr hatte vorher schon die Kreisjugendfeuerwehr ihre jährliche Hauptversammlung am gleichen Ort abgehalten. Pünktlich konnte Verbandsvorsitzender Martin Schweitzer die Versammlung mit der Begrüßung der Delegierten und Gäste eröffnen. So waren Vertreter benachbarter Feuerwehrverbände, Vertreter der anderen Hilfsorganisationen, der Polizei und der Bundeswehr, der erste Landesbeamte Christoph Keckeisen, einige Bürgermeister, sowie die beiden Landtagsabgeordneten Klaus Hoher und Martin Hahn zugegen. Eine Fahnenabordnung der Freiwilligen Feuerwehr Sipplingen übergab die Kreisfeuerwehrfahne feierlich an die Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr Stetten, die diese im Jahr 2024 für den Verband führen wird. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung und die Übergabe vom Spielmanns- und Fanfarenzug der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen. Zur Totenehrung sprach Diakon Uli Aeschbach aus Stockach berührende Worte. Die Versammlung erhob sich hier zum Gedenken. Bürgermeister Henrik Wengert freute sich, dass der Kreisfeuerwehrverband dieses Jahr in Owingen zu Gast sei und sprach seinen Dank und Anerkennung für den geleisteten Dienst aus. Er hieß alle Feuerwehrleute und Gäste in seiner Gemeinde herzlich willkommen. Für das Landratsamt überbrachte der erste Landesbeamte Christoph Keckeisen die besten Grüße und Wünsche für die Versammlung, auch im Namen von Landrat Prayon. Vorsitzender Martin Schweitzer berichtete von den zahlreichen Sitzungen, ob im Vorstandsrahmen, im Ausschuß des KFV, oder in Einzelmeetings, in denen über den Kurs des Kreisfeuerwehrverbands in der Zukunft beraten wurde. Insbesondere das 50jährige Jubiläum im Jahr 2023 erforderte viele Stunden Vorbereitung. Zudem hatten noch viele Treffen im Präsidium des Landesfeuerwehrverbands stattgefunden, an denen auch immer ein Vorstandsmitglied vom Bodensee teilnahm. Schweitzer berichtete aber auch von der Freude, etwas bewegen zu können, in einem Vorstandsteam, mit dem es Spaß mache zu arbeiten. Kreisbrandmeister Alexander Amann zeigte anhand der Statistiken der letzten Jahre die Entwicklung des Feuerwehrwesens im Bodenseekreis. In der Mannschaftsstärke gäbe es kontinuierlich immer leichten Zuwachs, was sehr erfreulich sei. Zudem würden aber auch die Einsatzzahlen steigen. Viel Ausbildung würde auf Kreisebene vor Ort stattfinden. Leider ist es immer noch nicht möglich, den benötigten Bedarf an Lehrgangsplätzen an der Landesfeuerwehrschule zu erhalten. In Hinblick auf die weitere Ausrüstung der Feuerwehren mit Digitalfunk, riet er die Kommunen, entsprechende Finanzmittel mittelfristig bereitzustellen. Nach dem Kassenbericht durch Kassierer Kai Kreuzer konnte die Versammlung die Entlastung des Vorstands für das Jahr 2023 vornehmen. Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt waren die Wahlen von neuen Funktionsträgern im Verband. Aus dem Vorstand schieden altershalber der Obmann der Altersmannschaft Kurt Diestel (Feuerwehr Uhldingen-Mühlhofen), stellvertretender Verbandsvorsitzender Klaus Dannecker (Feuerwehr Tettnang) und Schriftführer Claus Mecking (Feuerwehr Immenstaad) aus. In geheimer Wahl wurden von der Verbandsversammlung Karl-Heinz Bentele (Feuerwehr Deggenhausertal) als stellvertretender Vorsitzender und Sabrina Sick (Feuerwehr Oberteuringen) als Schriftführerin neu in den Vorstand des KFV gewählt. Stellvertretender Vorsitzender Franz Burkhart (Feuerwehr Meckenbeuren) und Kassierer Kai Kreuzer (Feuerwehr Überlingen) wurden in Ihren Ämtern bestätigt. Für den Ausschuß des Verbandes wurden 13 Feuerwehrleute gewählt, die nun die Feuerwehren in ihrem Bereich im Verband repräsentieren und vertreten. Ausgezeichnet wurden am Abend mit der Ehrennadel des KFV in Silber: Tobias Weber (Feuerwehr Salem), Michael Otto (KFV Ravensburg) und Friedrich Sauter (KVF Sigmaringen). Das Ehrenkreuz des KFV in Bronze bekam Kreisstabführer Siegfried Amann (Feuerwehr Markdorf) und das Ehrenkreuzes in Silber des KFV bekam Tobias Lenz von der Feuerwehr Oberteuringen verliehen. Mit Ehrenmedaillen des Landesfeuerwehrverbands (LFV) wurden ausgezeichnet: Ralf Sesterhenn (Feuerwehr Friedrichshafen) in der Stufe Silber und Jürgen Nell (Feuerwehr Salem) mit der Ehrenmedaille in Gold. Die ausscheidenden Mitglieder des Vorstands des KFV Kurt Diestel und Claus Mecking wurden ebenfalls mit der Ehrenmedaille des LFV geehrt. Klaus Dannecker bekam von Vorsitzender Martin Schweitzer die Ehrenmedaille des LFV in Gold verliehen und als besonderen Dank für die geleistete Arbeit für den Verband die Ehrenmitgliedschaft im KFV Bodenseekreis. Zu guter Letzt konnte aber auch Vorsitzender Martin Schweitzer eine Ehrung entgegennehmen. In seiner letzten Amtshandlung überreichte stellvertretender Vorsitzender Klaus Dannecker Martin Schweitzer für seine langjährig geleistete Dienste in der Feuerwehr Überlingen und für das Feuerwehrwesen eine hohe Ehrung des Bundes, das Deutsche Feuerwehrehrenkreuz in Silber. Das Grußwort aus der Landespolitik überbrachte MdL Klaus Hoher, kurz und prägnant in Absprache mit und auch für MdL Martin Hahn. Nachdem der offizielle Teil der Verbandsversammlung vorüber war, wurden noch sehr fruchtbare Gespräche in kleinen Gruppen unter den Anwesenden geführt, was ein schöner Ausklang der Veranstaltung war.

