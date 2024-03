Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Verkehrsunfall: Feuerwehr befreit eingeklemmten Fahrer

Bermatingen (ots)

Am Freitagmorgen (22. März 2024) kam es kurz vor zehn Uhr auf der Kreisstraße K7749 zwischen Bermatingen und Ahausen zu einem schweren Verkehrsunfall. Vor dem Ortseingang nach Ahausen waren ein Klein-Lastkraftwagen mit einem mit vier Personen, darunter zwei Kleinkinder, besetzten PKW zusammengestoßen. Der Fahrer des Klein-LKW war in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Bermatingen mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. An dem elektrisch angetriebenen Fahrzeug wurde der Stromkreis abgeklemmt. Aufgrund der hohen Zahl an Unfallbeteiligten waren auch starke Rettungsdienstkräfte alarmiert, die sich um die Versorgung und Betreuung der Unfallopfer kümmerten. Die Insassen des PKW hatten ihr Fahrzeug eigenständig verlassen können. Zur weitergehenden medizinischen Abklärung wurden alle Unfallbeteiligten in ein Krankenhaus transportiert. Ersthelfer hatten vorher schon die Betreuung übernommen gehabt. Nach der Unfallrettung und der Aufnahme des Unfalls durch die Polizei, wurde die Fahrbahn von Trümmern gereinigt und der Abschleppdienst unterstützt. Während der Einsatzmaßnahmen war die K7749 in diesem Bereich voll gesperrt. Zum Unfallhergang, zur Schadenshöhe, sowie zur Schwere der Verletzungen der Beteiligten haben wir keine Kenntnisse und verweisen hier auf die Pressestelle des Polizeipäsidiums Ravensburg. Die Feuerwehr Bermatingen war mit Einsatzkräften aus beiden Abteilungen Ahausen und Bermatingen mit 14 Feuerwehrleuten und drei Fahrzeugen im Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren Kreisbrandmeister Alexander Amann und Kreisfeuerwehrpressesprecher Martin Scheerer. Der Regelrettungsdienst und die Schnelleinsatzgruppe Immenstaad waren mit insgesamt 24 Einsatzkräften vor Ort.

Eingesetzte Kräfte:

- Freiwillige Feuerwehr Bermatingen Abteilung Bermatingen - Freiwillige Feuerwehr Bermatingen Abteilung Ahausen - Kreisbrandmeister Alexander Amann - Kreisfeuerwehrpressesprecher - Regelrettungsdienst DRK Rettungsdienst mit leitendem Notarzt und OrgL - DRK Schnelleinsatzgruppe Immenstaad - Polizei

