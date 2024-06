Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Sassendorf (ots)

Am Freitagnachmittag ereignete sich um 13:25 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Soester Straße / Buchenstraße, bei dem ein Pedelec - Fahrer verletzt wurde. Der 14-Jährige war mit seinem Zweirad auf dem Radweg an der Buchenstraße in Richtung Westen unterwegs und hatte die Absicht, auf den parallel zur Soester Straße verlaufenden Radweg zu gelangen. Als er zu diesem Zweck und ohne anzuhalten die Soester Straße querte, kollidierte er mit dem Pkw Toyota einer 81-jährige Frau aus Bad Sassendorf, die auf der bevorrechtigten Soester Straße in Richtung Heppen fuhr. Ein Ausweichen oder Anhalten war der Seniorin nicht mehr möglich. Der Jugendliche wurde auf die Motorhaube aufgeladen, prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und stürze dann auf die Fahrbahn. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. (sn)

