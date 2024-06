POL-SO: Lippstadt - Vermisste Person - Folgemeldung

Möhnesee (ots) - In der Nacht von Freitag (14.06.) auf Samstag erhielten Polizei und Feuerwehr gegen 00:30 Uhr Kenntnis von einem Brandgeschehen im Mühlenbetrieb Romberg in Möhnesee-Wippringsen an der Bundesstraße 229. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war bereits offenes Feuer in dem mehrstöckigen Gebäudekomplex sowie eine erhebliche Rauchentwicklung festzustellen. Für die äußerst aufwendigen ...

