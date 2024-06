Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Flucht

Soest (ots)

Am vergangenen Samstag, in der Zeit von 14:15 Uhr und 17 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem öffentlichen Parkplatz in der Widumsgasse. Ein blauer Skoda Rapid war rückwärts in einer Parkbucht eingeparkt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte vermutlich beim Rangieren den parkenden PKW an der vorderen linken Front. Es entstand ein hoher Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne eine Schadensregulierung einzuleiten.

Wer Hinweise auf den Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (rb)

