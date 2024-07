Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sichergestellte Gegenstände - Vareler Polizei sucht Eigentümer und Zeugen

Varel (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich im Mai eine Trunkenheitsfahrt, bei der die Vareler Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen eine 39-jährer Varelerin einleitete.

Siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5783485

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten Gegenstände, u.a. Laternen und eine Gartenfigur in Form einer Schildkröte, sicher, bei denen der Verdacht besteht, dass diese aus einer Straftat stammen könnten.

Da eine Zuordnung bislang nicht erfolgen konnte, wendet sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit und bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Gegenstände geben können, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell