Polizei Mettmann

POL-ME: BMW Oldtimer entwendet - die Polizei bittet um Hinweise - Ratingen - 2402096

Mettmann (ots)

In der Zeit vom 26. Februar 2024 bis Dienstag, 27. Februar 2024, wurde ein BMW Oldtimer aus einer Tiefgarage in Ratingen entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Der Halter eines 33 Jahre alten grauen BMW 320 hatte sein Auto am Montag, 26. Februar 2024, gegen 18:30 Uhr in der Tiefgarage am Wilhelmring in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt. Am Dienstag, 27. Februar 2024, stellte er den Diebstahl des Autos mit dem Saisonkennzeichen ME-B150 fest.

Der Wert des Oldtimers wird auf circa 15.000 Euro beziffert.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein, der BMW wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatorts führten bisher zu keinem positiven Ergebnis.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Autos sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten grauen Oldtimers, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

