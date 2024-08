Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Rutesheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montag (05.08.2024) gegen 09:40 Uhr auf der Bundesautobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim ereignete. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Audi die Autobahn in Fahrtrichtung Karlsruhe auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Lenker eines Sattelzuges befuhr die rechte Fahrspur und wechselte anschließend, mutmaßlich ohne auf den Audi zu achten, auf die mittlere Spur. Dadurch war der Audi-Lenker gezwungen, sein Fahrzeug stark abzubremsen um eine Kollision zu vermeiden. Ein dahinterfahrender 32-jähriger VW-Lenker konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr dem Audi hinten auf. Durch die Kollision wurde der Audi gedreht und nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, wo er gegen eine Schutzleitplanke prallte. Der VW wurde nach links abgewiesen und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der unbekannte Fahrer des Sattelzugs fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An den beiden Fahrzeugen sowie den Leitplanken entstand ein Schaden von rund 21.000 Euro, die beiden Fahrzeuglenker erlitten leichte Verletzungen. Zur Reinigung der Fahrbahn rückte die Autobahnmeisterei an die Unfallstelle mit aus, es bildete sich ein Stau von rund drei Kilometern Länge. Zeugenhinweise werden unter Telefon 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegengenommen.

