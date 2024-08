POL-LB: Gerlingen: Gebäudebrand in der Innenstadt

Ludwigsburg (ots) - Eine 60 Jahre alte Radfahrerin musste am Sonntag (04.08.2024) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie gegen 09:15 Uhr bei Erdmannhausen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Die 60-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf der Landstraße 1124 von Marbach am Neckar kommend in Richtung Erdmannhausen unterwegs. Eine 40 Jahre alte Ford-Lenkerin war nahezu zeitgleich aus ...

mehr