POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 21. Kalenderwoche

Trier (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Montag, 13. Mai, zwischen 18:15 Uhr und 18:25 Uhr, Zugang zu einem Auto, das auf einem Parkplatz in der Trierer Hornstraße abgestellt war. Die Täter flüchteten mit einem gestohlenen Smartphone unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290 Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Trier Pressestelle Telefon: ...

