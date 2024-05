POL-PPTR: Schwerer Diebstahl aus Kindertagesstätte

Trier (ots) - Am Samstag, 11. Mai, zwischen 10 und 17 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Wohnmobil auf dem Messeparkplatz in Trier ein. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein, durchwühlten den Innenraum und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Darunter waren auch zwei schwarze, einklappbare E-Bikes. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290 Rückfragen ...

mehr