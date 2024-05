Trier (ots) - Am Sonntag, 12. Mai, gegen 01:50 Uhr, beraubte ein unbekannter Täter einen Mann in der Simeonstraße in Trier. Der Täter rempelte den Mann an und stahl dabei eine goldene Halskette mit Anhänger. Der männliche Tatverdächtige ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 m bis 1,75 m groß, hat dunkle Haut und lockige, dunkle Haare. Er trug blaue Jeans und eine Basecap mit grünen Akzenten. Er war in Begleitung ...

mehr