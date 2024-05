Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raub in der Trierer Fußgängerzone

Trier (ots)

Am Sonntag, 12. Mai, gegen 01:50 Uhr, beraubte ein unbekannter Täter einen Mann in der Simeonstraße in Trier. Der Täter rempelte den Mann an und stahl dabei eine goldene Halskette mit Anhänger.

Der männliche Tatverdächtige ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 m bis 1,75 m groß, hat dunkle Haut und lockige, dunkle Haare. Er trug blaue Jeans und eine Basecap mit grünen Akzenten. Er war in Begleitung eines weiteren Mannes.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell