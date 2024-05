Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Raub eines E-Bikes

Pölich (ots)

Am Samstag, 11. Mai, gegen 14 Uhr, raubte ein unbekannter Täter das E-Biker einer Radfahrerin auf dem Moselradweg in Höhe Pölich. Der Mann hielt die Fahrradfahrerin unter einem Vorwand an, stieß sie zurück, drohte ihr und flüchtete anschließend mit dem erbeuteten E-Bike in Richtung Mehring.

Der Tatverdächtige ist männlich, ca. 1,75 m bis 1,80 m groß, Anfang 30, hat eine normale, gut gebaute Statur, dunkle, kurze Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Er trug helle Jeans, ein graues T-Shirt, eine Sonnenbrille und graue Turnschuhe.

Bei dem E-Bike handelt es sich um ein mittelblaues Rad der Marke Gazelle mit 28 Zoll Rädern, zwei Spiegeln und zwei Gepäcktaschen hinten sowie einer orange-schwarzen Tasche am Lenker.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290

