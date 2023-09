Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: versuchter Einbruchsdiebstahl in Garage

Sassen (ots)

Am 09.09.2023 gegen 06:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem Anwesen in der Straße "Am grünen Weiher" in Sassen und versuchten in eine Garage einzubrechen.

Hierzu versuchten, nach derzeitigem Ermittlungsstand, drei männliche Personen, welche allesamt dunkel und mit Kappen bekleidet waren das Garagentor hochzudrücken, um so in das Innere der Garage einzudringen.

Dies scheiterte aufgrund der guten Sicherung, so dass die Täter von ihrem Vorhaben abließen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell