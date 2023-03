Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Last - Taschen voller Kupfer

Erfurt (ots)

Am 18.03.2023 konnten in den Abendstunden, durch Beamte des ID Nord, zwei Buntmetalldiebe auf einem Recycling-Gelände im Erfurter Norden festgenommen werden. Zuvor hatten sich die beiden Kupferdiebe Zugang zum Firmengelände verschafft und hier mehrere Taschen mit dem Metall gefüllt. Zum Transport auf dem Gelände stellten die beiden Täter eine Schubkarre bereit, offensichtlich waren die ca. 90 kg Kupfer doch nicht so einfach zu transportieren. Mit Eintreffen der Beamten versuchten sich die 30 und 34-jährigen Männer auf dem weitläufigen Gelände zu verstecken - jedoch ohne Erfolg. Durch eine gezielte Absuche konnten die Beamten den Personen habhaft werden. Beide Buntmetalldiebe erwartet nun eine Anzeige wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Hausfriedensbruch. Das Kupfer konnte in der Folge an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden, welcher sich für das schnelle Eingreifen der Polizeibeamten ausdrücklich bedankte. (MH)

