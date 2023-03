LPI-EF: Versuch macht klug

Sömmerda (ots) - Zu einem tödlichen Arbeitsunfall bei einem Automobilzulieferer kam es am Freitagmittag in Weißensee. Ein 53-Jähriger Arbeiter wurde aus bisher ungeklärter Ursache von einer Kabeltrommel eingeklemmt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Kriminalpolizei und das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz, Abteilung Arbeitsschutz, ermitteln nun zu den Umständen, die zu dem Unfall geführt haben. ...

