LPI-EF: Aufmerksamer Bankangestellter

Landkreis Sömmerda (ots) - Diebe schlugen in einem Pflegeheim in Kölleda innerhalb der letzten Wochen mehrfach zu. Gestern wurde bekannt, dass zwei Angestellte des Pflegeheims innerhalb von sechs Wochen gleich drei Mal bestohlen worden waren. Die Diebe hatten es auf Arbeitskleidung und den Inhalt der Kaffeekasse abgesehen. So erbeuteten sie insgesamt mehr als 800 Euro Bargeld. Bisher wurde noch keine Person ermittelt, welche für die Taten verantwortlich ist. (SO) ...

