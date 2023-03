Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Graffitisprayer gestellt

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern stellten Polizisten in Schloßvippach einen Täter auf frischer Tat. Der 16-Jährige besprühte gegen 16:00 Uhr die Fahrbahn der Langen Straße sowie das Fensterbrett eines Wohnhauses mit schwarzer Farbe. Aufmerksame Anwohner beobachteten die Tat und wählten den Notruf. Der Jugendliche wurde noch vor Ort gestellt und an seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Einige Stunden später wurde die Polizei erneut in die Lange Straße gerufen. Ein 55-jähriger Mann hatte weitere Graffiti entdeckt. Außerdem musste er feststellen, dass die Reifen seines Autoanhängers zerstochen waren. Die Höhe des Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Der Jugendliche muss sich nun in mehreren Verfahren wegen Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten. (SO)

