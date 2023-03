Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzte Beifahrerin und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Eine verletzte Beifahrerin und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag in Windischholzhausen ereignet hat. Gegen 16:30 Uhr fuhr ein 54-jähriger BMW-Fahrer auf der Schellrodaer Straße in Richtung Erfurt. Etwa 100 Meter nach der Märchensiedlung kam der Mann aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern und landete anschließend im Straßengraben. Dabei wurde seine 43-jährige Beifahrerin schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem BMW entstand ein Totalschaden von über 100.000 Euro. Die Straße musste während der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt werden. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell