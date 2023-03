Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher richteten großen Schaden an

Erfurt (ots)

Einbrecher richteten in Erfurt großen Schaden an. Die Täter hatten es auf ein Autohaus im Ortsteil Daberstedt abgesehen. In der Nacht zu Donnerstag stahlen sie vom Gelände zwei Autos. Doch damit nicht genug. Die Täter bauten noch Stoßstangen und Scheinwerfer von weiteren Fahrzeugen ab. Außerdem beschädigten sie beim Verlassen des Geländes ein geparktes Auto. Der Firma entstand so ein Schaden von über 62.000 Euro. Kriminaltechniker wurden zur Spurensicherung angefordert und nahmen die Ermittlungen auf. (DS)

