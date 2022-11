POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: E-Scooter-Fahrer ohne gültige Haftpflichtversicherung in Lemwerder kontrolliert

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 16. November 2022, geriet gegen 12:05 Uhr in einem Wohnhaus in der Möwenstraße eine auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessene Pfanne in Brand. Das in der Pfanne befindliche Fett entzündete sich, so dass ein offenes Feuer entstand. Der 88-jährige Bewohner versuchte das Feuer mit eigenen Mitteln zu löschen. Hierbei zog er sich ...

mehr