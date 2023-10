POL-MA: Eberbach: Unter Alkoholeinwirkung Auto gefahren

Eberbach (ots) - Bereits am Freitag, dem 06.10.23, verlor ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf der Gammelsbacher Straße in Fahrtrichtung Gammelsbach, an der Einmündung B 45/Böser Weg, einen Farbeimer. Dies hatte zur Folge, dass sich auf der Fahrbahn mehrere Liter grauer Farbe verteilten. Bislang sind drei Autofahrer bekannt, die durch diese Farbpfütze fuhren ...

mehr