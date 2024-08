Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in der Thomas-Mann-Straße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Sonntag (28.07.2024) 00:00 Uhr und Sonntag (04.08.2024) 19:20 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Thomas-Mann-Straße in Münchingen. Die Unbekannten durchsuchten mehrere Räume sowie Schränke und entwendeten unter anderem einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

