Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Mönchengladbach-Giesenkirchen-Mitte, 11.03.2024, 15:21, Ahrener Feld (ots)

Am Montag wurde der Feuerwehr Mönchengladbach gegen 15:21 über den Notruf 112 der Brand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus an der Straße "Ahrener Feld" gemeldet. In der Küche einer Wohnung im 1. Obergeschoss des Gebäudes war ein Brand ausgebrochen, der sich auf Einrichtungsgegenstände auszubreiten drohte. Eine Bewohnerin hatte den Brand bemerkt und war aus der sich zunehmend verrauchenden Wohnung geflohen und hatte dabei die Wohnungstüre geschlossen, so dass der Treppenraum als Fluchtweg für weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses fortwährend zur Verfügung stand. Ein Angriffstrupp der Feuerwehr verschaffte sich - geschützt durch Atemschutzgeräte - Zugang zur Wohnung und konnte den Brand in der Küche rasch unter Kontrolle bringen. Mit Hilfe eines Hochleistungslüfters wurde die Wohnung vom Brandrauch befreit und blieb - abgesehen vom Küchenbereich - bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr. Einsatzleiter: Einsatzleiter Brandamtmann Thomas Mandrossa

