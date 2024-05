POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (hau). Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, den 07.05.2024 bis Mittwochmorgen, den 08.05.2024 kam es in der Gandersheimer Straße, in Lamspringe zu einer sogenannten Verkehrsunfallflucht. Nach jetzigem Ermittlungsstand hat ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren, den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw (VW) touchiert und einen Schaden linksseitig am Heck verursacht. Der ...

