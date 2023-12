Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneuter Einbruch ins SBZ Hildburghausen

Hildburghausen (ots)

Am Freitagmorgen wurde der Polizei ein erneuter Einbruch in das Staatliche Berufsbildende Schulzentrum Hildburghausen gemeldet. Unbekante(r) Täter verschufen sich durch eine Eingangstür auf der Rückseite des Gebäudes Zutritt und griffen zielgerichtet das verschlossene Sekretariat an. Zudem entwendeten der / die Täter einen Möbeltressor aus dem Büro der Schulleitung. Glücklicher Weise enthielt dieser nichts von bedeutendem Wert, so dass der Beuteschaden relativ gering ausfiel. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich hingegen auf mehrere tausend Euro. Hinweise die zur Ergreifung der Täter führen könnten, richten Sie bitte an die örtliche Polizeidienststelle.

