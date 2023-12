LPI-SHL: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Kloster Veßra und Zollbrück

Meiningen (ots) - Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos kam es Donnerstagmittag in der Dolmarstraße in Meiningen. Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Autobahn und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Sie stieß mit dem entgegenkommenden Fiat eines 27-Jährigen zusammen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ...

