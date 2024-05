POL-HI: Verkehrssicherheitstage an Berufsbildender Schule

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Am gestrigen Dienstagabend (07.05.2024) hat ein unbekannter Täter gegen 19:50 Uhr einen Drogeriemarkt im Sachsenring überfallen. Nach ersten Erkenntnissen bedrohte der maskierte Täter eine Angestellte mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Geld aus der Kasse. Er erbeutete so einen vierstelligen Betrag und floh anschließend in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit ...

mehr