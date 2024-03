Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Reifen illegal abgelegt

Bettingen (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, 29.02.2024 bis Freitag, 01.03.2024, 06.00 Uhr, wurde in der Gemarkung Bettingen die Ablagerung von ca. 20 Paar Altreifen festgestellt. Ein Teil der Reifen wurde kurz vor Bettingen, von Oberweis kommend, an der Landesstraße 7 und ein weiterer Teil kurz hinter Bettingen an der Kreisstraße 14, in Fahrtrichtung Ingendorf, abgelegt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können, bitten wir, sich bei der Polizei Bitburg, Tel. 06561-98650,zu melden.

