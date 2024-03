POL-PDWIL: Kelberg: Unfallverursacher flüchtig, Polizei sucht Zeugen

Wittlich-Bombogen (ots) - Am 05.03.2024 gegen 13 Uhr ereignete sich im Ortsteil Bombogen eine Verkehrsunfallflucht. Nach Angaben von Augenzeugen wendete ein PKW mit Anhänger auf der Berlinger Straße Höhe Hausnummer 3. Hierbei touchierte dieses Gespann mit dem Anhänger die Mauer des Anwesend und beschädigte diese. Anschließend setzte der Fahrer die Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei dem Gespann handelt es sich um einen Mercedes Benz (C oder E-Klasse), älteres Modell in ...

