POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Lamspringe

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (hau). Im Zeitraum von Dienstagnachmittag, den 07.05.2024 bis Mittwochmorgen, den 08.05.2024 kam es in der Gandersheimer Straße, in Lamspringe zu einer sogenannten Verkehrsunfallflucht.

Nach jetzigem Ermittlungsstand hat ein unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren, den am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw (VW) touchiert und einen Schaden linksseitig am Heck verursacht. Der nunmehr beschädigte VW war auf Höhe der Hausnummer 14 abgestellt. Der Sachschaden am VW wird auf ca. 1000,-EUR geschätzt.

Zeuginnen oder Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Pkw geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

