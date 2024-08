Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen gesucht zu Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Schaden von 25.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen kurz vor 01:00 Uhr im Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Straße / Allmendstraße / Willy-Brandt-Allee. Ein 19-Jähriger befuhr mit einem Mercedes 300 GLC 300 de 4Matic die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Maichingen um im Kreisverkehr zu wenden. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte mit dem rechten Bordstein und wurde danach nach links auf die Gegenspur abgewiesen. Hier kollidierte der Mercedes mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Nissan Juke eines 56-Jährigen. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Seine 58-jährige Beifahrerin blieb nach Untersuchung im Krankenhaus unverletzt. Im Mercedes blieben die drei 19-jährigen Mitfahrer ebenfalls unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bereits vor dem Unfall fiel der 19-Jährige durch seine Fahrweise auf als er den 58-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit überholte. Zeugen, welchen der Mercedes durch seine Fahrweise ebenfalls auffiel, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg telefonisch unter 0711 6869 0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu wenden.

