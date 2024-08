Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: mehrere Gebäude durch Graffiti beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschmierten zwischen Samstag (27.07.2024) 20:00 Uhr und Montag (29.07.2024) 16:00 Uhr zwei Türen eines Supermarktes in der Straße "Zwischen den Wegen" in Kleinsachsenheim mit Graffitis. In blauer Farbe hinterließen die Täter Zahlen und Schriftzüge. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Bereits zwischen Mittwoch (31.07.2024) 16:30 Uhr und Donnerstag (01.08.2024) 06:45 Uhr wurde die Sporthalle im Besigheimer Weg in Kleinsachsenheim ebenfalls in unterschiedlicher Farbe mit ähnlichen Schriftzügen beschmiert. Der hier entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Möglicherweise aggierten hier die selben noch unbekannten Täter.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell