LPI-NDH: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Leinefelde (ots) - Am Donnerstag, gegen 15.20 Uhr, kam es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lutherstraße zu einem Brand. Feuerwehr und Polizei kamen zum Einsatz. Der 67-jährige Bewohner erlitt eine Rauchgasintoxikation. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. In Folge des Brandes wurden drei weitere Wohnungen des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf einen ...

