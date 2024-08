Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Kraftrad brennt in der Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 21:12 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Böblingen ein brennendes Motorrad in der Tiefgarage der Stadthalle in der Schillerstraße gemeldet. Die Feuerwehr Sindelfingen, welche mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz war, konnte das Feuer zügig löschen. Nach bisherigen Ermittlungen geriet ein geparktes Kraftrad der Marke BMW aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch die Hitze- und Rauchentwicklung wurden nach derzeitigem Stand zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Das Krad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

