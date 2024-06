Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt

Siegburg (ots)

Am heutigen Tag gegen 20:33 Uhr erhielt die Polizeileitstelle Kenntnis von einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorradfahrer in Siegburg, Luisenstraße in Höhe der JVA. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr eine 25jährige Pkw-Fahrerin (UB 01) die Zufahrt von der JVA und wollte nach links in die Luisenstraße, Rtg Troisdorf einbiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich den von rechts kommenden 24jährigen Kradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten, wodurch das Krad in einen geparkten Pkw rutschte und dieser ebenfalls beschädigt wurde. Der Kradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt in ein Krankenhaus transportiert. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt. (DS)

