Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Vereinsheim/Täter verliert vermutlich seinen Schlüssel

Eitorf (ots)

In der Zeit von Freitag (14. Juni), 19:40 Uhr und Montag (17. Juni), 10:10 Uhr brachen ein oder mehrere Unbekannte in ein Vereinsheim in Eitorf ein. Dazu öffneten der oder die Täter offenbar gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere des Gebäudes in der Linkenbacher Straße im Ortsteil Mühleip. Hier wurden Schränke durchwühlt und eine Glastür eingeschlagen. Außerdem war der Hof mit Scherben übersäht, da Glasflaschen aus dem Gebäude herausgeschleudert worden waren. An der Tatörtlichkeit konnten eine Brechstange und ein Schlüsselbund aufgefunden werden. Beide Gegenstände konnten keinem der Vereinsmitglieder zugeordnet werden, so dass davon ausgegangen wird, dass ein Tatverdächtiger diese am Tatort zurückgelassen hat. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren. Die Strafanzeige wegen Diebstahls und Sachbeschädigung richtet sich derzeit noch gegen Unbekannt. Hinweise zu Tat oder Täter nimmt die Polizei unter 02241 541-3421 entgegen. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell