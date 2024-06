POL-SU: Kabel von Baustelle gestohlen

Windeck (ots) - Am Freitagmittag (14. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall am Windecker Bahnhof, bei dem eine 18-jährige Frau aus Mindelheim (Bayern) verletzt wurde. Gegen 14:00 Uhr hielt sich die 18-Jährige mit ihrem Freund, einem 20-jährigen Mann aus Hamm (Sieg), auf dem Parkplatz am Windecker Bahnhof auf. Beide saßen in dem geparkten Seat des 20-Jährigen. Aufgrund eines Streitgespräches verließ der junge Mann ...

