POL-SU: Streit führt zu Verkehrsunfall

Sankt Augustin - Niederpleis (ots) - Am heutigen Tag gegen 08:22 Uhr kam es in Sankt Augustin-Niederpleis, an der Kreuzung Alte Heerstraße / Am Kreuzeck, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Krankenfahrstuhl. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 31jähriger Bonner mit seinem Pkw die Alte Heerstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. An der o.g. Kreuzung ...

mehr