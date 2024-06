Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zusammenstoß zwischen Pkw und Krankenfahrstuhl mit einer schwerverletzten Person

Sankt Augustin - Niederpleis (ots)

Am heutigen Tag gegen 08:22 Uhr kam es in Sankt Augustin-Niederpleis, an der Kreuzung Alte Heerstraße / Am Kreuzeck, zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Krankenfahrstuhl. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 31jähriger Bonner mit seinem Pkw die Alte Heerstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. An der o.g. Kreuzung wollte der Pkw-Fahrer bei Grünlicht, nach rechts in die Straße Am Kreuzeck abbiegen und übersah dabei, den 65jährigen Fahrer eines Krankenfahrstuhls, der ebenfalls bei Grünlicht den Fußgängerüberweg an der Kreuzung überqueren wollte. Auf dem Fußgängerüberweg kam es mit dem entgegenkommenden Krankenfahrstuhl zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw. Der Krankenfahrstuhl kippte, aufgrund des Zusammenstoßes um und der Fahrer stürzte auf die Straße. Er wurde hierbei schwer verletzt. Der verletzte 65jährige wurde durch die Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarztes versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Vor Eintreffen der Rettungskräfte kümmerte ich ein zufällig vorbeikommender Sanitäter um den Verletzten. Beiden Fahrzeuge wurde so erheblich beschädigt,, dass sie beide abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. (DS)

