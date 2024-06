Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei im Rhein-Sieg-Kreis führt Maßnahmen zum Schutz von Motorradfahrenden durch

Rhein-Sieg-Kreis (ots)

In den vergangenen Jahren verunfallten wiederkehrend Kradfahrende auf den Straßen des Rhein-Sieg-Kreises schwer oder gar tödlich. Der östliche Teil des Kreisgebietes verfügt über beliebte Motorradstrecken, die auch bei überörtlichen Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern ein gefragtes Reiseziel sind. Insbesondere an sonnigen Wochenenden wird der Bereich durch entsprechende Verkehrsteilnehmer stark frequentiert. In den vergangen fünf Jahren ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises 427 schwere Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Krafträdern. Im vergangenen Jahr ist ein Anstieg von ein auf vier getötete und von 22 auf 27 schwerverletzte Motorradfahrende zu verzeichnen. In 61,4 % der Unfälle wird der Kradfahrende als Unfallverursacher aufgeführt. In den meisten Fällen (28 %) wird nicht angepasste Geschwindigkeit als Unfallursache angenommen, gefolgt von nicht ausreichendem Sicherheitsabstand und Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Die Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises will dieser Entwicklung mit gezielten Kontrollen, durch eigene Kräfte, aber auch in Kooperation mit benachbarten Polizeibehörden, entgegentreten. Diese Kontrollen sollen verstärkt an Wochenenden während der Sommermonate an beliebten Biker-Strecken stattfinden. Es sind Geschwindigkeitsüberwachungen, mobile Kontrollstellen, sowie Präventionsmaßnahmen zur Sensibilisierung auf die möglichen Gefahren beim Motorradfahren geplant. Ebenso soll auch der technische Zustand der Fahrzeuge überprüft werden. Zudem ist beabsichtigt, die Kontrolldichte in Absprache mit den Nachbarbehörden und unter Einbindung von Kooperationspartnern zu stärken. Jegliches Fehlverhalten wird konsequent geahndet. Die KPB Rhein-Sieg-Kreis verfolgt damit das Ziel, die entsprechenden Verkehrsunfallzahlen zu reduzieren, um Verkehrsteilnehmer auf motorisierten Zweirädern zu schützen. (Uhl) #Leben

