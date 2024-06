Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auffahrunfall mit drei Verletzten

Sankt Augustin (ots)

Am Dienstag (11. Juni) kam es im Sankt Augustiner Ortsteil Menden zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Kinder leicht verletzt wurden. Gegen 17:10 Uhr steuerte eine 63 Jahre alte Frau aus Köln ihr Auto über die Von-Galen-Straße in Fahrtrichtung Meindorfer Straße. Auf Grund von Gegenverkehr und einer Fahrbahnverengung am rechten Fahrbahnrand musste die Frau ihren Pkw anhalten. Eine dahinterfahrende 58 Jahre alte Sankt Augustinerin erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Skoda auf den haltenden Golf auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf ein am Fahrbahnrand parkendes Kleinkraftrad aufgeschoben. Drei Kinder im Alter von acht, neun und zehn Jahren, die auf der Rückbank des Skodas saßen, wurden durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich zur ambulanten Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. Die beteiligten Pkw blieben fahrbereit, so dass kein Abschleppdienst angefordert werden musste. Die Gesamtschadenshöhe an den Pkw und dem Kleinkraftrad wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die 58-Jährige erwartet nun eine Strafanzeige, in der sie sich wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten muss. (Uhl)

