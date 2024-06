Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher überrascht/ Tatverdächtiger ließ Werkzeug zurück

Troisdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag (11. Juni) auf Mittwoch (12. Juni) kam es in Troisdorf zu einem Einbruch, bei dem der Tatverdächtige von einem Bewohner überrascht wurde. Gegen 00:20 Uhr hörte die Bewohnerin eines Hauses an der Kölner Straße ein lautes Geräusch. Da sie davon ausging, dass ihr Enkelsohn nachhause gekommen und ihm etwas heruntergefallen sei, schaute die 87-Jährige weiter fern. Tatsächlich kam der 26 Jahre alte Enkel erst einige Minuten später nachhause. Dabei entdeckte er im Hausflur Scherben eines Dekoartikels, der zuvor auf einer Fensterbank gestanden hatte. Da es bereits öfters zu Einbruchversuchen in das Haus gekommen sei, habe der junge Mann direkt mit einem Einbrecher gerechnet und die Tür zu einem dahinterliegenden Kühlraum geöffnet. Hier habe er nur noch eine unbekannte Person sehen können, die über eine angrenzende Dachterrasse flüchtete. Nähere Angaben zu dem Tatverdächtigen konnte der 26-Jährige nicht machen. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Da nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet wurde, geht die hinzugerufene Polizei davon aus, dass der Täter bei seinem Einbruch gestört und vertrieben wurde. Dabei hinterließ er einen Rucksack, in welchem sich neben Einbruchwerkzeugen auch ein Feuerzeug und ein schwarzer Jogginganzug befanden. Die Polizei stellte die Sachen sicher. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort. Wer im Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zum Tatverdächtigen machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02241 541-3221. Die Siegburger Kriminalpolizei erteilt kostenlos Beratungen zum Thema Einbruchschutz. Termine können unter 02241 541-4777 oder vorbeugung-su@polizei.nrw.de vereinbart werden. (Uhl) #riegelvor

