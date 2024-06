Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Senior wird Opfer von Trickbetrügerin

Siegburg (ots)

Am Montag (10. Juni) erhielt die Polizei in Siegburg Kenntnis von einem Trickdiebstahl zum Nachteil eines 88 Jahre alten Mannes. Der Siegburger hatte gegen 09:30 Uhr eine Bankfiliale an der Humperdinckstraße aufgesucht und dort 1.000 Euro Bargeld abgehoben. Das Scheingeld hatte er in seine Geldbörse gesteckt, mit welcher der Mann sich zurück zu seinem Auto begab. Als er in seinem Pkw saß, wurde er von einer fremden Frau angesprochen, die ihn um Kleingeld bat. Ihre Forderung hatte die Unbekannte auf einem Blatt Papier stehen, das sie dem Mann hinhielt. Nachdem der hilfsbereite Senior der Frau eine Münze gegeben und die Unbekannte sich entfernt hatte, bemerkte er, dass das gesamte Scheingeld in seinem Portemonnaie fehlte. Es wird vermutet, dass die Tatverdächtige den 88-Jährigen mithilfe des Zettels ablenkte und unbemerkt das Geld an sich nahm. Sie Frau wird wie folgt beschrieben: Circa 1,70 Meter groß, 20 bis 30 Jahre alt, von schmaler Statur und mit einem beigefarbenen oder grauen knielangen Oberteil sowie einem Kopftuch bekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3121 entgegen. Die Polizei warnt vor derartigen Trickdiebstählen und rät, Fremden gegenüber stets misstrauisch zu sein und Bargeld und Wertsachen immer im Auge zu behalten. Halten Sie Abstand und lassen Sie sich durch nichts ablenken, oder in ihrer Sicht auf Ihre Wertsachen einschränken. (Uhl)

